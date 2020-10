Freiheit oder Dummheit?

Der Coronavirus ist einfach da, tötet etwa 1 Prozent der Erkrankten, bei den Jüngeren weniger, bei den Älteren mehr, hinterlässt bei etwa 20 Prozent der Erkrankten mehr oder weniger bleibende Beschwerden, und etwa ein Viertel der Infizierten merken den Infekt gar nicht. Den merken nur die, die von den Symptomlosen angesteckt werden.

Freiheit wird bei uns ganz groß geschrieben. Finde ich auch gut so. Aber ein kluger Mann hat mal gesagt, dass die eigene Freiheit da aufhört, wo sie die Freiheit des Anderen bedroht.

Wenn jetzt Menschen glauben, die Freiheit zu haben, ihre erkannte, oder noch nicht erkannte Coronainfektion unter dem Banner der Freiheit in die Welt hinauszutragen, dann hat das nichts mit Freiheit zu tun, sondern mit Rücksichtslosigkeit und - oder Dummheit. Wir wissen, was hilft, die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung zu verringern: Abstand, Masken und Social Distancing- die sind einfach frustrierend. - Es kotzt mich auch an. Aber diszipliniert der Gemeinschaft zu dienen, solange Nähe andere Menschen gefährdet, kann zu einem großen Gewinn werden.

Und wenn wir dann feiern, dass die Gefährdung durch das Virus nachgelassen hat, haben wir alle als Einzelne und als Gemeinschaft was gelernt. Wie ich hoffe. Und ich hoffe, dass mir die Gäule nicht zu früh durchgehen - und das wünsche ich allen Anderen auch. Bleiben Sie gesund  und geduldig.



D.I. Dr.med. Hans Finder, 5023 Salzburg