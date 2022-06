Freiheit und Toleranz - Grundlagen der Gesellschaft

Im Leitartikel vom 11. Juni über Freiheit und Stolz finden sich zwei Sätze, die zum besonderen Nachdenken anregen (SN, 11. Juni 2022 "Es geht nicht um Stolz, sondern um Freiheit"). Im ersten stellt die Autorin Karin Zauner treffend fest, dass der Zustand der Demokratie eines Landes punkto Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit eng verwoben mit der Situation von Homosexuellen ist. Im zweiten bezeichnet es der russische Patriarch als Zumutung Schwulenparaden ertragen zu müssen. Wobei der zweite Satz offen zu Intoleranz aufruft. Denn Toleranz ist nichts anderes als ein "Ertragen" (wenngleich der Wortsinn leider heute oft zu unrecht umgedeutet wird). Das Ertragen des Anderen ist ein Grundpfeiler jeder Gesellschaft. Es ermöglicht erst ein halbwegs friedliches Zusammenleben. Es ist ein Anspruch von Allen, natürlich auch von Randgruppen. Und da dort das Ertragen bisweilen besonders sensibel ist, ist auch dem ersten obigen Satz Recht zu geben, dass der Zustand einer Gesellschaft auch an der Toleranz gegenüber Homosexuellen gemessen werden kann. Ungeachtet dessen, ist sie aber im Interesse der Gesellschaft Recht und Pflicht Aller und kein Privileg von Minderheiten. Das ist wichtig zu begreifen, denn wäre der Anspruch auf Toleranz ein Privileg von Minderheiten, könnte es nach Lust und Laune und je nach politischer Wetterlage auch wieder entzogen werden. Da der Anspruch auf Toleranz aber jedermann zusteht, kann er nicht für bestimmte Gruppen eingeschränkt werden.

Ähnlich wie die Solidarität ist Toleranz ein Wert, der von Jugend an im Kleinen - der Familie und im engen Umfeld - eingeübt werden sollte, um sich später auch im Großen zu bewähren. Denn im Großen ist Toleranz auch ein Eckpfeiler der Demokratie: das Ertragen von Mehrheitsentscheidungen und von Wahlniederlagen gehört zu den unverzichtbaren Tugenden demokratischer Ordnungen (was das Fehlen dieser Tugend bedeutet, konnte man in Amerika schmerzlich erfahren).

Wenn Toleranz aber Recht (auf Toleranz) und Pflicht (zur Übung von Toleranz) gleichermaßen ist, stellt sich die heikle Frage, ob und wie weit man von Minderheiten auch Toleranz gegenüber der Mehrheit verlangen kann. Wenn von der Mehrheitsgesellschaft etwa verlangt wird auf die Feier von Muttertag und Vatertag im Kindergarten zu verzichten, um Regenbogenbeziehungen nicht zu "diskriminieren", muss die Diskussion erlaubt sein, ob man nicht das Ertragen solcher Feiern im Interesse eines gedeihlichen Zusammenlebens verlangen kann. Toleranz kann keine Einbahnstraße sein und eine wechselseitige Toleranz würde manche Probleme wesentlich entspannter machen.

Natürlich wirft das auch Fragen nach den Grenzen der Toleranz auf (man muss nicht Alles ertragen), ähnlich der Frage nach den Grenzen der Freiheit. Es liegt an der Gesellschaft und ihren Institutionen diese Grenzen möglichst klug zu ziehen. Dazu bedarf es aber zweier Tugenden die leider eher seltener werden: Weisheit und Respekt.







Dr. Heinrich Madjera, 1180 Wien