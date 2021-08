Freiheit und Verantwortung

Zum Leserbrief vom 14. August "Impffreiheit ist ein Grundrecht": Werte Frau Mag. Fankhauser, Ihr Wunsch selbst entscheiden zu wollen, ob Sie sich impfen lassen wollen oder nicht, ist legitim und verständlich. Jedoch widersprechen Sie sich in Ihrem Leserbrief selbst, indem Sie aussagen, dass Sie "niemanden ohne Impfung gefährden und niemanden mit der Impfung schützen" und sich wenige Zeilen zuvor darüber beschweren, dass "Mindestabstand und Hygienemaßnahmen für Lehrende in Schulen jeden Tag auf engstem Raum lachhaft sind". Das heißt, Sie können zu Ihren Schülern/-innen keinen ordentlichen Abstand halten und Hygiene ist laut Ihnen auch nicht in ausreichendem Maße möglich. Sie lassen hier offensichtlich außer Acht, dass viele Kinder und Jugendliche mit Eltern und anderen Angehörigen im Haus wohnen, die Vorerkrankungen haben oder immunsupprimiert sind und die nach einer Coronainfektion vielleicht nicht das Glück haben wie Sie, nur den Kaffee nicht mehr so gut zu schmecken.

Dank der höher ansteckenden Delta-Variante und den von Ihnen angesprochenen Umständen sowie der Tatsache, dass die Impfung nachweislich schützt, sollten Sie doch nochmal hinterfragen, welche Verantwortung Sie als Lehrerin tragen.

Schließlich wünschen sich alle, dass die Pandemie besser früh als spät ein Ende findet und dazu muss jede/r seinen Teil beitragen.

Es kann aber nicht funktionieren, wenn sich nicht genug Menschen impfen lassen oder - sofern sie das nicht tun möchten - die Abstands- und Hygieneregeln nicht einhalten können oder wollen.

Eines jeden (Impf-)Freiheit endet da, wo des anderen Freiheit beginnt, das ist ein Grundpfeiler in einer demokratischen (!) Gesellschaft, in welcher auch Sie - Ihren eigenen Worten zu Folge - auch weiterhin gerne leben möchten.







Dipl.-Ing. Franziska Fuchs Bakk. techn., 5201 Seekirchen am Wallersee