Freilaufende Hunde in Salzburg

Sehr geehrter Herr Pfeiffenberger! Ihren Artikel (19. 7.) zu lesen, hat mir als "Gebissene" gut getan!

Hoffe ich doch, dass Ihr Name und die Positionierung mehr Aufmerksamkeit und vor allem Wirkung zeigen, als meine zwei Leserbriefe in den letzten Monaten!

Es tut weh, nicht nur der Hundebiss, sondern die Tatsache, erleben zu müssen, wie wenig sich die Hundehalter an Regeln halten und Verantwortung zeigen!

So wird Radeln in Hellbrunn, an der Salzach und Alm, in Grödig usw. zu einem "angespannten " Vergnügen , man muss immer auf der Hut sein vor freilaufenden Hunden, sogar 50 Meter von der Hundewiese entfernt

Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen Sommer!







Stefanie Hiessmayr, 5026 Salzburg