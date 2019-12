Danke an Clemens M. Hutter für den interessanten Beitrag zur (Un-)Glückszahl 13. https">www.sn.at/panorama/wissen/wie-freitag-der-13-zum-unglueckstag-wurde-80567611">https://www.sn.at/panorama/wissen/wie-freitag-der-13-zum-unglueckstag-wurde-80567611

Zu ergänzen wäre, dass in der Formel 1 die Startnummer 13 nicht vergeben wird und dass in den Flugzeugen die Reihe 13 fehlt.

Beste Grüße!

Philipp Sereinigg, D-83435 Bad Reichenhall