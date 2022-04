Freizeitvergnügen in Salzburg

Bei schönem Wetter nutzen die Salzburger das Gelände rund um den Badesee im Landschaftsschutzgebiet Salzachsee. Nicht nur weil es dort wunderschön ist, sondern auch weil kein Eintritt zu zahlen ist, was bei den Miet- und Energiekosten in der Stadt Salzburg von Bedeutung ist. Ein Wermutstropfen für die Besucher und die Natur ist, dass die WC-Anlagen erst mit der offiziellen Eröffnung der Badesaison am 1. Mai geöffnet sind. Für die Notdurft muss eben die Natur herhalten. Ein Schlüsselbund des Magistrats würde das Problem in Sekunden lösen.



Dr. Dietmar Schmittner, 5020 Salzburg