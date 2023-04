Fremdenverkehr schützt vor "Donautürmen"

Auf dem gesamten Bundesgebiet stehen derzeit 1374 Windkraftanlagen. 762 Stück davon befinden sich in Niederösterreich, allen voran im Wein- und Industrieviertel. Warum gibt es in den westlichen Bundesländern keine vogeltötenden Monster? Klare Begründung: Weil Windkraftanlagen die Landschaft verunstalten!

Einhundert Räder rund um den Wörthersee? Undenkbar! Die Gäste würden die Flucht ergreifen. Florierender Fremdenverkehr schützt die Bevölkerung Kärntens vor einem Wildwuchs an Windrädern. Blick nach Niederösterreich: Im Zentrum des Weinviertels wird gerade der Windpark Poysdorf-Wilfersdorf auf 26 Räder erweitert. Vier Stück davon erreichen die Höhe von 240 Metern (Donauturm: 255 m). Warum ist das möglich? Weil sich nur selten Touristen in diese Region verirren. Wer hier gegen die "Donautürme" wettert, steht bald im Abseits, denn die Verschandelung kennt viele Gewinner. Die Palette reicht von EVN über OMV bis zur Stiftung Fürst Liechtenstein. Auch die Gemeinden freuen sich über die zusätzlichen Einnahmen.

Humorvolle Empfehlung an alle windkraftkritischen Menschen, wie etwa an die Leserbriefschreiberin Gertrude Friese in Pfarrwerfen: "Seid freundlich zu den Gästen! Sie halten euch die Windkraft-Errichter vom Hals."





Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien