Fremdschämen auf der Piste

Liebes Team der Bergbahnen bzw. des Tourismusverbands Obertauern!

Ich als professioneller Skibergsteiger bin seit Jahren auf Bergbahnen wie euch angewiesen, damit ich schon in der Vorsaison Zeit auf meinen Tourenski verbringen kann.

Da Obertauern für mich als Werfenwenger am praktischsten ist und ich gerne bei euch bin, möchte ich mich dafür bedanken, dass ihr so tolerant seid und mir bzw. uns allen schon den Vorgeschmack auf den Winter ermöglicht.

Mir ist aber bewusst, dass wir oder besser gesagt viele von uns euch bei euren Arbeiten stark einschränken. Ich weiche immer respektvoll allen Pistengeräten aus und versuche mich auf den Pisten zu bewegen, wo ihr gerade nicht präpariert.

Und deshalb musste ich mich vor Kurzem so dermaßen fremdschämen, da ich aus der Ferne mitansehen musste, wie Skitourengeher/-innen direkt über einen Abschnitt gegangen sind, wo eine Pistenraupe am Seil hing - die sind am Seekar direkt über das Seil gegangen.

Ihr musstet deshalb immer wieder den Betrieb einstellen - danke dafür, sonst wäre wahrscheinlich ein Unfall passiert.

Ich möchte mich hier für "meine" Skitourenkollegen/-innen entschuldigen. Das Verhalten ist äußerst respektlos euch gegenüber und auch denen gegenüber, die eure Arbeiten respektieren und einfach nur dankbar sind, dass ihr mit uns so geduldig seid!

Ich wünsche euch einen guten Start in die Wintersaison und hoffe, dass ihr trotzdem alle Pisten zum Saisonstart startklar machen könnt!

Jakob Herrmann, 5453 Werfenweng