Fressen Fischotter Enten?

Vor 20 Jahren wurden in Salzburg noch rund 6000 Wildenten erlegt, 2010 waren es 2300 und heute sind es nur noch 1100. Niemand hat eine Erklärung für diesen schleichenden Rückgang der Entenpopulation. Ich beobachte nun seit 30 Jahren die Situation am Wiestalstausee und seinen Zuflüssen und schließe nicht aus, dass der Rückgang der Enten mit dem Auftreten der Fischotter zu tun hat.

In der Gaststube des Wirtshauses Obermayr in Ebenau ist der Fischotter, der vor zehn Jahren auf der Wiestalstraße überfahren und präpariert wurde, in seiner vollen Größe zu sehen und gibt Zeugnis vom Vorkommen seiner Sippe in der Region. Der Schwarzaubach in Ebenau mit seinen Zuflüssen in bester Wasserqualität, einst ein Juwel des Äschenvorkommens, ist praktisch fischleer und seit drei Jahren brüten auch keine Enten mehr. Im vergangenen Herbst und Winter habe ich überhaupt keine Stockenten in diesem Bereich mehr gesehen. Es ist also vollbracht, keine Fische , keine Enten.

Die Naturschutzeliten werden natürlich behaupten, dass es für diese Vermutung keine ausreichenden Beweise gäbe und es auch gar nicht möglich wäre, weil Fischotter sich ja nur von "Gräsern und Kräutern" ernähren und keinesfalls Enteneier und schon gar keine Entenküken fressen würden. Wie lange wird es noch dauern, bis man sich auf ein vernünftiges Maß in Sachen Beutegreifer verständigt?



DI Franz Grill, 5321 Koppl