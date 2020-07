Freude beim Kartenkauf der Salzburger Festspiele

Die Leitung der Salzburger Festspiele war bewundernswert mutig und hat es letztlich geschafft, trotz widrigster Umstände auch heuer Festspiele auf gewohnt hohem Niveau zu ermöglichen. Allein dafür gebührt allen Beteiligten ein donnernder Applaus und viel Dankbarkeit, denn keine noch so gute Technik kann das direkte Erleben ersetzen, schon gar nicht an einem so wunderschönen Platz wie Salzburg, wo tatsächlich Fest(spiel)stimmung aufkommt.

Wir gehören zu den Stammkunden, die auch für heuer schon Karten hatten. Die Information zur adaptierten Abwicklung der Kartenzuteilungen war klar verständlich. Dass nach Ende der Rückmeldefrist 20.6., ob man weiter an Karten interessiert ist, schon am 26.6. die Angebote da waren, hat uns erneut Bewunderung über die Schnelligkeit abgerungen. Da wurde offensichtlich schon im Vorfeld, als noch nicht fest stand, ob Festspiele überhaupt stattfinden können, fleißigst gearbeitet.

Beim Angebot selber scheinen die Festspiele erahnt zu haben, was uns aus der ursprünglichen Bestellung am Allerallerwichtigsten war (oder war es ein im Sinne des Kunden programmierter Algorithmus?). Wir haben sofort angenommen. Natürlich waren wir etwas traurig, dass uns nicht mehr angeboten werden konnte, es war uns aber auch klar, dass bei einer stark begrenzten Anzahl an Karten Einschränkungen hinzunehmen sein würden. Wir hofften, dass vielleicht nicht alle ihr Angebot annehmen und dann im freien Verkauf noch das eine oder andere zur Verfügung stehen würde. Genau so war es dann auch.

Ab wann der freie Verkauf für Stammkunden und ab wann er für alle sonstigen Interessierten beginnt, wurde ebenfalls vorab klar kommuniziert. Am besagten Datum für Stammkunden gingen wir auf die Website der Festspiele und haben mit Staunen und großer Freude festgestellt, wie viel noch zu haben war. Nun haben wir tatsächlich alles, was wir hören/sehen wollen und freuen uns wieder auf den Kunstgenuss wie die kleinen Kinder auf Weihnachten.

Wir bestellen immer getrennt, sodass die Personalisierung keine Frage ist. Hätten wir gemeinsam bestellt, hätten wir beim Onlinekauf beim Feld für Anmerkungen die zweite beteiligte Person angeben können (von der Ursprungsbestellung wissen wir, dass die Anmerkungen gelesen und berücksichtigt werden.) Sollte eine Weitergabe einer Karte notwendig werden (was wir natürlich nicht hoffen), so würden wir sogar von der Kulanz für Besteller vor Coronaausbruch profitieren und die Umschreibegebühr nicht zahlen müssen. Dann wäre zumindest ein ordentliches Trinkgeld für das Kartenbüro angesagt.

Wie viel Service, Bemühen und Entgegenkommen erwarten sich manche Menschen eigentlich noch? Sich Festspielkarten zu leisten und dann über 15,00 Euro zu jammern? Würde man die Zeit, die diese Leute für das Jammern an sich aufwenden und die Zeit, die sie dem Personal im Kartenbüro mit ihrer Jammerei nehmen (nicht nur für das Umschreiben), kalkulieren, überstiege es bei weitem den Betrag von 15,00 Euro.

Manche haben vorausgesagt, andere gehofft, dass sich durch Covid-19 die Mentalität der Menschen zu generell mehr Vernunft, Verständnis, Weitsicht und Dankbarkeit wenden würde. Der Artikel in den Salzburger Nachrichten "Ärger beim Kartenkauf" (SN, 11.7.) zeigt, wie vieles andere auch im täglichen Leben, dass das nicht der Fall ist. Man hat eher den Eindruck, die Unvernunft feiert fröhliche Urständ, und die Einstellung vieler Leute, ihnen gebühre alles, jederzeit, höchstpersönlich auf dem Silbertablett präsentiert und umsonst, ist leider nach wie vor allgegenwärtig.

Danke den Salzburger Festspielen und gutes Gelingen ohne erneute erschwerende Vorkommnisse, damit diese Festspiele nicht nur als Jahrhundertfestspiele, sondern auch als kultureller Leuchtturm in Zeiten von Covid-19 in die Annalen eingehen können. Wir freuen uns schon riesig.





Doris Gruber, 5020 Salzburg