Freude über Abstimmungsergebnis ist unverständlich

Als Wiener geht es mich eigentlich nichts an, aber ich verstehe die aufgeregte Freude über das Ergebnis der Volksbefragung nicht.

22% der Wahlberechtigten haben abgestimmt, davon waren 84,4% dagegen. 18,6% der wahlberechtigten Salzburger erzwingen also das Aus für ein Projekt, an dem jahrelang geplant worden ist, für das alle behördlichen Verfahren positiv erledigt worden sind, für das technische und personelle Vorbereitungen fix und fertig sind, und das bisher schon Millionen Euro gekostet hat. Dem jubelnden Leitartikel von Heidi Huber vom 27. Juni kann ich überhaupt nicht zustimmen.

Etwas anderes: Seit Monaten lesen wir, dass sich in einem europäischen Staat Menschen in Großstädten wochenlang in U-Bahn-Stationen, Tiefgaragen usw. aufhalten, weil ihre Wohnungen und Arbeitsplätze von einem Aggressor zerstört werden, auch ohne Rücksicht auf kulturelle und historische Güter. Dazu kommt, dass dieser Aggressor schon ständig mit seinen Atomwaffen droht, vom Einsatz von biologischen und chemischen Waffen spricht - und diese auch näher an Mitteleuropa heran bringt und in Weißrussland stationiert. Salzburg hat einen Berg quasi im Zentrum, in dem man Garagen hat, eine weitere bauen kann - Hohlräume also, die man als Schutzräume adaptieren kann.







Dipl.-Ing. Reinhard H. Kuttner, 1160 Wien