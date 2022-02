Freundliche und kompetente Betreuung in der Notaufnahme

Kürzlich stand ein Leserbrief in den SN, in dem eine Tochter sich beschwert, wie ihre Mutter (87 Jahre) aus dem Altersheim in die Notaufnahme eingeliefert und behandelt wurde.

Ich, 86 Jahre, war am vergangenen Freitag (10. 2.) auch dort aufgenommen worden. Ja, es stimmt, ich war auch in einem Raum über Stunden auf einer zugegeben nicht extra weichen Pritsche zur Abklärung und Behandlung.

Ich möchte ausdrücklich festhalten, dass sowohl Ärzte als auch Pflegepersonal (in sicher äußerst unangenehmer Schutzkleidung) stets freundlich, kompetent und gewissenhaft jede Untersuchung veranlasst, durchgeführt und beurteilt haben. Alles getan und veranlasst haben, um mir kompetent zu helfen. Ich habe mich, obwohl allein in dem Raum, versorgt mit einer Notfallklingel, gut aufgehoben und betreut gefühlt. Wie ich bei der Einlieferung selbst gesehen habe, warteten viele andere Patienten auf Behandlung - es war also viel los. Allein in einem Raum zu sein, war für mich ein beschütztes Gefühl, nicht einer Ansteckungsgefahr ausgesetzt zu sein.

Auch ich wurde um Mitternacht mit der Rettung nach Hause gebracht und war froh, in meinem Bett schlafen zu können.

Ich bekam einen sechsseitigen Entlassungsbrief für den Hausarzt und einen für mich, ein Rezept mit besten Wünschen für eine baldige Besserung mit. Wenn das keine optimale Versorgung ist, was dann? Ich bedanke mich herzlich für diese Betreuung!







Sunhild Brunauer, 5081 Anif