Fridays for Future und Windräder - Richtigstellung

Zum SN-Bericht betreffend den jüngsten Klimastreik - an dem auch wieder mehrere Vertreter/-innen und Mitglieder des Naturschutzbundes Salzburg teilgenommen haben - gilt es ein Missverständnis aufzuklären. Im Beitrag vom 25. 9. 2021, Seite 6, heißt es "Die demonstrierenden Schüler verfolgen auch aktuelle lokale Diskussionen. Kein Verständnis hat Hiro Yukishima (von Fridays for Future, Anm.), dass sich der Naturschutzbund gegen Windräder stellt." Diese Darstellung ist - zumindest in dieser verallgemeinernden Form - falsch. Auch der Naturschutzbund ist der Ansicht, dass Klima- und Naturschutz nicht gegeneinander ausgespielt werden sollen. Wir laden Hiro Yukishima zur Kontaktaufnahme unter salzburg@naturschutzbund.at und in weiterer Folge gerne zu einem Gespräch ein. Wir sind sicher, dass wir in vielen Punkten übereinstimmende Haltungen zur Notwendigkeit eines effizienten Klima- und Naturschutzes vertreten und dass wir uns am besten gemeinsam für unsere Umwelt engagieren.



Hannes Augustin, Geschäftsführer Naturschutzbund Salzburg