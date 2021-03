Fridays for Future: Vorbildliche Demo

Am Freitag, dem 19. März, konnte ich durch Zufall die Demonstration der Fridays for Future-Bewegten bei der Staatsbrücke in der Stadt Salzburg beobachten. Durchwegs junge Leute bildeten über die Brücke eine Menschenkette mit ausreichend Abstand, Maske und selbst gebastelten Tafeln und Transparenten. Wirklich vorbildlich. Da könnten sich die Impfgegner, und Corona-Leugner ein Beispiel nehmen.

Aber wahrscheinlich geht es diesen selbsternannten Demokraten ja gar nicht um ein Anliegen, sondern einfach um Provokation und Protest.





Mag. Ferdinand Reindl, 5162 Obertrum