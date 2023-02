Seit einiger Zeit bewegt mich die Frage: "Was würde Jesus zu unserem Verhalten im

"Ukraine-Krieg" sagen? Sind humanitäre Hilfe, Waffenlieferungen bis zu schweren

Kampfpanzern und vielleicht sogar Kampfjets, die einzigen Mittel, die wir dem

Imperialisten, Putin, entgegenzusetzen haben? Warum erzeugen wir und alle friedliebenden Länder dieser Erde nicht eine gewaltige Welle? Eine Welle, die sich freitags nach der ortsüblichen Feierabendzeit für Minuten um den ganzen Globus bewegt. Warum läuten nicht Kirchenglocken und andere "Weckrufe", je nach Religion, zur abgestimmten Zeit rund um die Erde und setzen ein Signal zum Innehalten, zum Gebet, zum Anzünden einer Kerze im Fenster?

Oberhäupter aller friedliebenden Religionen dieser Welt gebt das Startsignal. Sorgt

dafür, dass euer Friedensruf über alle Ebenen bis zu jedem Gläubigen persönlich

durchdringt und dieser Appell so lange wie nötig am Leben bleibt. Wir erinnern uns, schon einmal brachten Menschen mit einer ähnlichen Initiative eine Mauer, die quer durch Deutschland verlief, zum Einsturz. Wir dürfen nicht müde werden, diesen Friedensappell wöchentlich fortzusetzen, bis Putin und seine Anhänger diesen Ruf nicht mehr überhören können. Erst, wenn der Wunsch nach Frieden, neben humanitärer und substanzieller Hilfe, sehr, sehr deutlich und stark wird, haben wir vielleicht alles getan, was jedem persönlich in dieser kriegerischen Auseinandersetzung möglich ist. Lasst uns ein Zeichen setzen für "Fridays for Peace".





Horst Kniepmeier, 5152 Michaelbeuern