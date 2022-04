Friede hat den längeren Atem

Die letzten zwei Jahre hatte ich genug Zeit, mich durch meine alte Bibliothek zu schmökern. Dabei bin ich über Stefan Zweig's "Zeit und Welt" gestolpert - Pflichtlektüre an meiner Schule in den 80ern. Damals hab ich nichts davon verstanden, heute bin ich zutiefst berührt von den verzweifelt mitfühlenden Worten angesichts des Ersten Weltkrieges, dem kraftvollen, flammenden Auftreten eines großen Literaten für den Frieden.

Und jetzt? Seitenweise erklären Militärstrategen wie es geht. Die Leitartikel sind sehr stark. Fast schüchtern findet man irgendwo in der Zeitung ein Gedicht von Georg Trakl, ein paar Kolumnen oder satirische Glossen. Unfassbare Summen werden in Zukunft in die Aufrüstung Europa's investiert, - wie wäre es, dieses Geld in die Resilienz der zivilen Industrie und Wirtschaft zu stecken? In der EU sah ich immer ein Friedensprojekt: Arbeit statt Panzer, Reisefreiheit statt Zollplomben.

Gibt es keinen anderen Weg? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin? Dafür werde ich als zynisch gebrandmarkt oder bestenfalls milde belächelt. Was, wenn anstelle von NATO-Truppen eine Menschenkette mit Friedensfahne, Blumen, Kochtöpfen, Schlüsseln, - von mir aus: neunundneunzig Luftballons - am Rande Europass aufmarschieren.

Es wird den Despoten im Kreml nicht unmittelbar beeindrucken, vielleicht stärken aber Friedensdemos in den Städten den europäischen Politikern das Rückgrat. Die Freiheitsbewegungen in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten aber dann auch den längeren Atem; davor hat Putin Angst.

Renate Pichler, 5301 Eugendorf