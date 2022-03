Frieden auf der Welt

Aktuell sehe ich weltweit auf der politischen Ebene niemanden, der offensiv deeskalierend auftritt; ganz im Gegenteil, sowohl der russische Präsident wie auch alle möglichen anderen Staatschefs inklusive dem amerikanischen Präsidenten gießen ständig Öl ins eh schon lodernde Feuer? Mit der Möglichkeit einer atomaren Auseinandersetzung will ich mich gar nicht beschäftigen, doch brauchen wir wirklich einen Dritten Weltkrieg mitten hier in Europa und darüber hinaus? Es muss doch Menschen, die für einen ganzen Staat, ein ganzes Volk Verantwortung tragen, einleuchten, dass ein Weltkrieg, nein, sogar schon der Krieg in der Ukraine in der Hauptsache Menschen tötet, verletzt und trifft, die nichts anderes wollen, als in Frieden zu leben und zu arbeiten. So visionär oder "verrückt" das klingen mag, doch wenn wir nicht für den Frieden eintreten, könnten wir Krieg bekommen. Wir bräuchten eine Organisation (die verschiedenen Kirchen?), die den weltweiten Wunsch nach Frieden mit unser aller Unterstützung täglich präsentiert. Es braucht Lichtermeere überall auf der Welt. Nur das könnte wohl Menschen wie Putin, Biden, Macron usw. davon überzeugen, mit Krieg endgültig aufzuhören. Ja, ich habe Sorge, den Dritten Weltkrieg zu erleben; weil ich Kinder und Enkelkinder habe, die das nicht verdient haben!







Günter Österer, 5020 Salzburg