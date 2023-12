Friedensbemühungen zu Weihnachten

Alle Jahre wieder spricht die Weihnachtszeit einen Unfrieden an. In der Diskussion stehen eine Friedenssicherung, Friedenslösungen und gewalthaltige Medieninhalte. Eine wesentliche Rolle spielen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Zu erkennen sind die eher unauffälligen Gewaltformen mit ihren Zerstörungskräften. Eine Analyse ist hilfreich. Nachhaltige Bildung hilft politischen, sozialen und kulturellen Frieden zu erhalten. Man sollte in diesem Zusammenhang nicht die "Dekade zur Verhinderung von Gewalt" vergessen. Bereiche sind der innere Frieden und friedliches Handeln. Ebenso gehört dazu der Frieden mit der Natur, den Beziehungen in den Gemeinschaften und zwischen den Staaten und Religionen.







Dr. Günther Dichatschek MSc., 6370 Kitzbühel