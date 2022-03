Friedrich Glasls Eskalationsmodell infrage gestellt

Bezugnehmend auf das Interview mit Friedrich Glasl vom 5. März 2022, stelle ich die Brauchbarkeit des Eskalationsmodells nach Glasl für den Angriffskrieg auf die Ukraine entschieden infrage. Seine Analyse ist an mehreren Stellen fehlerhaft: "Bei Stufe null ist die Welt in Ordnung. Wir haben eine offene Kommunikation". Das Verhältnis Russland-Ukraine war jedoch nie "in Ordnung".



Bei Stufe zwei; "man will den anderen … mit Scheinargumenten in die Enge treiben". Von wem ist hier die Rede? Wann hat Ukraine Russland mit Drohgebärden in die Enge getrieben?

Es kommt noch unangebrachter: Phase drei "ist aber die Phase, in der man sich gegenseitig mit einseitig vorgetragenen Fakten konfrontiert". Meint Glasl, dass die Berufung auf einer europäischen Rechtsordnung, Menschenrechtsabkommen (Helsinki) bzw. international anerkannte Grenzziehungen der post-sowjetischer Zeit, um nur einige "Gegenfakten" zu erwähnen, ein selbsteingebildetes Konstrukt der Ukraine darstellen?



Bei Stufe vier geht es nach Glasl um Trickserei und Feindbilder. Ob diese von Glasl gewählte oberflächliche Bezeichnung der gekonnten Desinformations- und Propagandastrategie von Putin entspricht, sei dahingestellt. Aber entspricht bitte die Anklage Putins als Kriegsverbrecher in den Haag einem "Feindbild" der Ukraine Russland gegenüber?

Mit Stufe sechs, "Drohstrategie gegen Drohstrategie", beginnt das Schema wie ein Apologetikum für den Kreml zu klingen. Führt Putin eine Drohstrategie gegen Ukraine oder ist das, wie 141 Staaten am 2. März abgestimmt haben, ein Aggressionskrieg und eine "brutale militärische" Eskalation"?

Bei Stufe sieben, kommen Vernichtungsschläge von Russland, da deckt sich Glasl noch mit Fakten ein. Dagegen ist die Behauptung, "die andere Seite will sich aber auch nichts wegnehmen lassen", blanker Hohn in Bezug auf ein Land, das im Selbstverteidigungsmodus um das Überleben und die Demokratie bangt.



Die Aufzählung landet bei Stufe neun, "gemeinsam in den Abgrund". Das Wort "gemeinsam" suggeriert eine Symmetrie, die es hier nicht gibt. Ukraine und Russland sind in keinster Weise gemeinsam unterwegs. Das Bewusstsein der Ukraine als Nation, ihr Überlebenswille, ihr Kampfgeist und die Bereitschaft zum politischen Denken ("Dialog ja, Kapitulation nein") versprechen ihr in jedem Fall eine Zukunft. Ganz gleich, ob diese eine Periode der Nicht-Souveränität enthält oder nicht, wie dies bereits im 20. Jahrhundert der Fall war.

Putin dagegen manövriert sich selbst und sein Land in eine selbstvernichtende Ecke. Glasls ahistorische und den Kontext nicht berücksichtigendes Schema hat im Grunde in dieser Auseinandersetzung nichts Relevantes zu bieten.

Dr. Hania Fedorowicz, Direktorin a.D. Europäisches Institut für Gemeinschaftsbasierende Konfliktlösung (GBKL); Vorstand, Verein Einsatz Inter-Aktion; 5020 Salzburg