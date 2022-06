Frischer Wind in Österreich

Um die Energieabhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu senken, benötigt es frischen Wind (symbolisch) von allen! Ex-Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber bringt es auf den Punkt, dass die Energiewirtschaft mit Großprojekten behindert wird. Frau Ministerin Gewessler will daher die Genehmigungsverfahren der UVP für Wind- und Photovoltaikanlagen erleichtern. Gut und richtig so! Die Argumentation der Länder, dass somit das Landschaftsbild in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, ist sicherlich falsch! Dieses Landschaftsbild wurde und wird schon seit Jahrzehnten zerstört. Ein virtueller Rundflug über Oberösterreich zeigt die Zersiedelung und beweist wieder, dass OÖ über kein vernünftiges Raumordnungsgesetz verfügt. Frau Gewessler, bleiben Sie bitte stark! Ein Weg zur Vernunft wäre es, den Gemeinden den Flächenwidmungsplan zu entziehen und durch eine unabhängige Bundesraumordnungsbehörde zu ersetzen. Bei der Lawinen- und Wildbachverbauung funktioniert es hervorragend!





Fritz Buchgeher, 4048 Puchenau