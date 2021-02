Friseur-Corona-Bestimmungen vergraulen die Kunden

Ein ganz normaler Samstag seit über 100 Jahren in unserem Salon: Bereits frühmorgens, noch bevor wir unsere Geschäftstür aufsperren, warten die ersten Herren auf ihren Haarschnitt. Manchmal müssen sie kurz warten bis sie als nächster an der Reihe sind. Es wird die Zeitung herumgereicht, interessante Gespräche entstehen. Kein Termin ist erforderlich, nie wird der Herrenstuhl kalt. Nun: Ein ganz normaler Wahnsinn an einem Samstag im Jahr 2021: Es ist weiterhin kein Termin für einen Herrenhaarschnitt erforderlich, doch die Männer kommen nicht! Was ist der Grund? Ein maximal 48 Stunden alter, negativer Coronatest müsste vorgewiesen werden. Wie sehr haben wir uns aufs Aufsperren gefreut und nun bleiben uns die männlichen Kunden aus! Es ist für mich unfassbar: Kein Arztbesuch, nicht einmal beim Zahnarzt bedarf einer Testbescheinigung, aber der Besuch beim Friseur. Wir tragen FFP2-Masken, sprechen mit unseren Kunden über Spiegelblick und halten alle aktuellen Hygienevorschriften ein. Würde nicht Fiebermessen beim Eingang genügen? Sehr geehrte Politikerinnen und Politiker, bitte überdenken Sie Ihre Richtlinien und lassen Sie uns selbstständig, wirtschaftlich arbeiten! Liebe Männer, ihr seid weiterhin jederzeit ohne Voranmeldung herzlich in unserem Salon willkommen.

Christine Holzmann, Friseur Weidinger5440 Golling