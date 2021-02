Friseure sind stolz auf ihre Kunden

Die erste Woche mit verschärften Bedingungen ist geschafft. Trotz herausfordernder Organisation, um Testtermin und Friseurtermin unter einen Hut zu bringen, sind unsere Kunden unaufhaltsam. Ob jung oder alt (und damit meinen wir 93 Jahre alt!), alle kamen freudestrahlend und hielten uns den Coronatestbescheid oft schon vor der Tür unaufgefordert entgegen. Ihr seid spitze!

Wir können nicht genug betonen, wie dankbar wir für diese kleinen Unterstützungsgesten sind ... Denn was viele, die den Test für Humbug halten, nicht bedenken: Gerade in dieser schwierigen Phase ist es enorm wichtig, zusammenzuhalten. Wir machen die Vorschriften nicht. Wir können sie nur befolgen. Doch die Reaktion der Kunden darauf ist für uns entscheidend: keine Kunden - keine Arbeit - keine Einnahmen.

Wir wünschen uns daher, dass es für alle Unternehmer Österreichs viel mehr Menschen gäbe, die so sind wie unsere Kunden, die in dieser Woche ihren Termin bei uns wahrgenommen haben. Nur indem wir alle zusammenhalten, kann es wieder für alle bergauf gehen. In diesem Sinne: Wir verbeugen uns mit Dank vor euch.



DIE DREI, Sandra Peric, 5081 Anif