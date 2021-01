Fröhliche Eisstockpartien ohne Abstandhalten

Antwort auf den Leserbrief "Grund für die hohen Infektionszahlen" vom 27. 1. 2021: In Oberösterreich ist anscheinend die Lage der Freizeitvergnügungen ähnlich wie in Salzburg. Am Montag, dem 25. 1. 2021, um die Mittagszeit, tummelten sich ca. 60 Personen auf den zugefrorenen Fischteichen nahe Kremsmünster. Einer dieser Teiche ist das begehrte Ziel fröhlicher Eisstockpartien (mit allem, was dazugehört). Abstand halten ist bei diesem "Mannschaftsbewerb" leider nicht möglich. Bei diesem Anblick erstarrt man buchstäblich und bleibt sprachlos zurück.







Ingrid Landerl, 4523 Sierninghofen