Fröhliche Stimmung beim Impftermin

Vor einer Woche fanden sich überwiegend ältere PatientInnen in der Praxis meiner Hausärztin in Bischofshofen ein. Die Stimmung aller Eintretenden war fast fröhlich obwohl alle Astra Zeneka gespritzt erhalten würden.

Nach der Impfung blieb mein Befinden so gut wie immer und das bis heute. Null Nebenwirkungen! Ich hatte mit meinen 66 Jahren keine Bedenken. Ein sehr alter Herr zeigte sich besonders fröhlich. Ich habe noch nie eine derart vergnügte Stimmung in einem Wartezimmer erlebt.

In Bezug auf Astra Zeneka zeigt sich einmal mehr, wie schnell psychologisch wirksame Gerüchte und wirtschaftliche Konkurrenzkampfmittel viele Menschen ins Bockshorn jagen können. Zum Glück trifft das längst nicht auf alle zu.

Gertrude Friese, 5452 Pfarrwerfen