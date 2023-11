Früher reichte eine kürzere Ausbildung

Zum Artikel über die Lehrerausbildung im SN-Lokalteil vom 30. Oktober:

Bildungsminister Martin Polaschek hat eine Verkürzung der Ausbildungszeit von sechs auf fünf Jahre durch Reduzierung des Bachelors von acht auf sechs Semester angedacht, doch der grüne Koalitionspartner hat diese Idee mit fadenscheiniger Argumentation sofort abgedreht.

Früher reichten Ausbildungszeiten von zwei Jahren für die Volksschule und drei Jahren für die Hauptschule, wobei die Absolventen der Grundschule damals im Gegensatz zu heute mehrheitlich sehr wohl problemlos lesen, schreiben und rechnen konnten. Jedenfalls ist die längere Ausbildungszeit der Lehrer umgekehrt proportional zu den Ergebnissen und der grüne Querschuss ist weder nachvollziehbar noch zweckdienlich. Das dürfte aber weniger am Lehrpersonal, sondern mehr an den Schulstrukturen liegen, vor allem am leistungsdämmenden Prinzip der Inklusion.

Mag. Martin Behrens, 1230 Wien