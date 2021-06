Dankenswerterweise zitiert die SN fast seitenfüllend den Umweltwissenschafter Jan Christian Habel zum dramatischen Rückgang der Artenvielfalt: "Wo sind die Schmetterlinge geblieben?" (Salzburger Uni Nachrichten, Juni 2021, Seite 4). Den Artikel ziert ein Bild des im Alpenvorland Salzburg nahezu ausgestorbenen Randring-Perlmutterfalters. In Lengau, an der Salzburg-Oberösterreich-Grenze, liegt ein Feuchtwiesengebiet mit einem intensiven Vorkommen genau dieses Schmetterlings und noch weiterer, sogar FFH-geschützter Schmetterlingsarten. Zurzeit werden diese Wiesen durch Privatinitiativen zum Schutz dieser Schmetterlinge entsprechend gepflegt und bewirtschaftet. Leider muss die Betonung wirklich auf

dem Wort Privatinitiativen liegen, denn von politischer Seite erfolgt nicht die geringste Unterstützung. Im Gegenteil: Genau durch dieses Wiesengebiet ist der Bau einer Umfahrungsstraße geplant. Biologische Gutachten zum Vorkommen dieser Schmetterlinge werden heruntergespielt.

Die Natur hat uns dieses "Frühwarnsystem Schmetterlinge", wie es Prof. Habel nennt, an die Hand gegeben. Die oberösterreichische Landesregierung ist noch nicht bereit, dessen Signale zu erkennen - wie das Beispiel Lengau zeigt.

Dr. Margarethe Klammler, 5211 Lengau