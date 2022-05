Führungskräfte aus dem Hut gezaubert

In jedem größeren Unternehmen wird nach neuen Führungskräften im oberen Management oft wochenlang gesucht, bis eine qualifizierte Person gefunden wird. Bei einem plötzlichen Ausscheiden einer Führungskraft werden bis zur Neubesetzung die Agenden von anderen Führungskräften interimsmäßig übernommen.

Bei der ÖVP erfolgt die Neubesetzung von Führungskräften (= Regierungsmitglieder) innerhalb weniger Stunden. Ob diese Personen dann tatsächlich qualifiziert sind, ist anzuzweifeln. Was macht die ÖVP besser als erfolgreiche Unternehmen, um qualifizierte Führungskräfte so schnell zu finden?

Hubert Steidl, 1110 Wien