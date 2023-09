Für Bewohner ist liebevolle Pflege wichtiger

Zu "Im Heim fehlten Planung und Dokumentation" (SN-Lokalteil vom 8. 9. 2023): Welche Schlagzeile für die Medien! Es denkt dabei aber niemand an die Mitarbeiter in den Heimen, die sich jahraus, jahrein liebevoll um die Pflege die Bewohner bemühen. Hätte man auch Bewohner befragt, so wüsste man um diesen Umstand.

Planung und Dokumentation sind wichtig. In erster Linie aber für die Mitarbeiter in den Ämtern und in der Volksanwaltschaft. Sie brauchen diese Aufzeichnung als Arbeitsnachweis in ihren "geschützten Werkstätten". Für die Heimbewohner ist eine liebevolle Pflege wichtiger.

Hermann Sams, 5350 Strobl