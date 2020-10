Für das Klima auf Flüge verzichten

Es ist höchst erfreulich, wie in den SN am 3. Oktober berichtet, dass sich junge Menschen politisch engagieren. Das früher oft genannte Desinteresse der jungen Leute am politischen Geschehen ist Geschichte.

Ich war Teilnehmer der großen, von "Fridays for Future" (FfF) veranstalteten, Klimademo jüngst in Salzburg. Trotz Regen zogen rund 1500 Aktivisten vom Hauptbahnhof bis zum Festspielhaus, wo eine Abschlusskundgebung stattfand.

Neben vielen mitgetragenen Tafeln ist mir eine aufgefallen mit dem Titel: "Stoppt die hirnlose Fliegerei." Ich denke, dass der extrem klimaschädigende Flugverkehr als Teil der Klimarettung reduziert werden muss. Diese Maßnahme ist jetzt umso realer, als es durch die Coronapandemie ohnedies starke

Einschränkungen gibt. Man kann Destinationen in ganz Europa mit Bahn, Bus und Fähre jederzeit erreichen. Auch wenn es länger dauert - der Reisegenuss entschädigt. Wichtige Städte wie Rom und Brüssel sind per Schlafwagen bequem erreichbar und die schnellen Züge, zum Beispiel in Deutschland und Frankreich, haben je nach Distanz kaum Nachteile im Zeitmanagement.

Ich kann mich mit dem Vorschlag anfreunden, auf Flugreisen zu verzichten, und hoffe, dass sich viele, speziell aus

der FfF-Plattform, anschließen werden.



Dietmar Kurz, 5020 Salzburg