Für das Klima sind alle Menschen verantwortlich

Jetzt, da in Österreich auch nur andiskutiert wird, ob es eine CO 2 Steuer geben soll, um den Treibhausgasausstoß einzudämmen, regt sich schon heftiger Widerstand dagegen. Das heißt, es fehlt den Politiker und Politikerinnen an ernsthaften Willen, das Klima zu schützen. Was übrigbleiben wird, wird eine halbherzige Lösung sein, bei einem riesengroßen Problem. Argumentiert wird, dass "der kleine Mann und die kleine Frau" die aber auch allesamt zum Klimawandel beitragen, nicht belastet, und in deren Mobilität nicht eingeschränkt werden sollen. Muss den wirklich weiterhin mit fossilen Brennstoffen geheizt, und jeder Kilometer mit diesen Kraftstoffen betriebenen, eigenen Autos gefahren werden? Wissen die Politiker und Politikerinnen nicht, dass die Menschen Beine zum Gehen haben, dass es E-Scooter, Fahrräder, E-Fahrräder, E-Roller, E-Autos, Busse und Züge und auch klimafreundliche Heizungen gibt? Alle Menschen sind für das Klima verantwortlich, und alle sollen dazu beitragen, dass sich das Klima nicht weiter erwärmt. Eine CO 2 Steuer ist ein praktikables und schon angewandtes Mittel dazu. Übrigens, mit dem Verbrauch von fossilen Brennstoffen, wird nicht nur das Klima aufgeheizt, sondern es werden deswegen und auch damit Kriege geführt, und der Terror finanziert. Eine Reduktion des Verbrauchs von fossilen Brennstoffen ist nicht nur wegen des Klimawandels erforderlich, sondern er dient auch in besonderer Weise dem Weltfrieden.

Leonhard Prommegger, 5020 Salzburg