Für das Kloster Goldenstein

Die SN haben in ihrer Ausgabe vom 25. 11. 2019 berichtet, dass die Augustiner Chorfrauen von Goldenstein weitgehend ihr Mitspracherecht in ihren eigenen Angelegenheiten verloren haben. Nun mag dies nach dem "Betenden Herz" rechtskonform sein, was aber nichts daran ändert, dass der Diözesanbischof wohl gut daran täte, den Schwestern von Goldenstein weiterhin de facto die Hauptverantwortung und Entscheidungskompetenz zukommen zu lassen.

Dass aber offenbar der Finanzdirektor Cornelius Inama tatsächlich beim Bürgermeister von Elsbethen, Franz Tiefenbacher, vorgefühlt haben soll, ob die Gemeinde eine Umwidmung vornehmen und damit den Weg für eine wirtschaftliche Verwertung von Goldenstein frei machen würde, offenbar ohne Wissen der Schwester Oberin, Rita Hörtenhuber, macht mich geradezu sprachlos. Ein Danke an den Bürgermeister von Elsbethen, der dies verhindert hat.

Statt die Schwestern auf der Suche nach Nachwuchs zu unterstützen oder überhaupt die Kirche mit einem geeigneten Marketingkonzept für die breite Öffentlichkeit endlich wieder "wahrnehmbar" zu machen, entsorgt man lieber die katholische Konkursmasse. Zuerst das Naturschutzgebiet am Krauthügel für die weitere Verstauung Salzburgs, jetzt Goldenstein.

Dass die Gottesdienste weitestgehend unter Ausschluss von Kindern und Jugendlichen stattfinden, stört hingegen nicht. Die hingebungsvolle Arbeit und der feste Glaube von Schwester Rita und der Augustiner Chorfrauen passen offenbar nicht mehr in diese Zeit. Wenn das so weitergeht, passe auch ich bald nicht mehr zu dieser Kirche.

Eines bleibt klar: Widerstandslos werden wir unser Kloster nicht hergeben.

Für die zu gründende Initiative: "Pro Goldenstein - gegen die wirtschaftliche Verwertung unserer Kirchen und Klöster".



Univ.-Prof. Dr. Walter Summersberger, 5061 Elsbethen