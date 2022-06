Für den Job des Politikers fehlt es an Wertschätzung

Auch wenn Politik bekanntlich kein Kindergeburtstag ist, muss es einem zu denken geben, wenn Politik krank macht. Dass Vorarlbergs Landeshauptmann Wallner die Reißleine zieht und sich in mehrwöchigem Krankenstand begibt, zeigt einmal mehr, welch enormen Belastungen Spitzenpolitiker ausgesetzt sind. Speziell in schwierigen Zeiten wie diesen lastet massiver Druck auf politische Verantwortungsträger. Umso nachdenklicher sollte der Umgang mit ihren Repräsentanten stimmen. Wenn Anerkennung und Wertschätzung überhaupt nicht vorhanden sind und ständig Politik-Bashing betrieben wird, werden meiner Ansicht nach immer weniger Menschen den Sprung in die Politik wagen, weil schlichtweg die Motivation fehlt.



Ingo Fischer, 9473 Lavamünd