Für den Klimaschutz müsste Tempo 100 weiter gelten

Umweltlandesrätin hebt Tempo 100 auf der Tauernautobahn auf: So erfreulich es ist, dass sich die Schadstoffbelastung auf der Tauernautobahn verringert hat und somit der Lufthunderter nicht mehr notwendig ist, so wäre es im Sinne des Klimaschutzes wichtig, eine Temporeduzierung auf 100 km/h beizubehalten. Ein geringeres Tempo beim Autofahren verringert den Ausstoß von CO₂, dem Klimagas, das wesentlichfür die Erderhitzung ist. Die Erderwärmung hat Auswirkungen, die wir alle nicht mehr übersehen können und auch in diesem Sommmer schmerzlich zu spüren bekommen haben - die heftigen Unwetter mit Überflutungen und Vermurungen im Oberpinzgau und im Gasteinertal, Anstieg von Wetterextremen, heftige Stürme, Abschmelzen der Gletscher, Auftauen des Permafrostes, Dürreperioden.

Die Frau Umweltlandesrätin müsste wissen, welche Folgen eine weitere Erhöhung der Erdtemperatur für alle Menschen hätte - auf verdorrten Äckern kann nichts angebaut werden, zunehmend starke Unwetter zerstören Menschenleben und Existenzen.

Es scheint, als ob der Salzburger Umweltlandesrätin Svazek die Umwelt egal wäre und ebenso die Menschen, die unter den Folgen des Klimawandels leiden. Die Einhaltung der Pariser Klimaziele, die Erderwärmung auf einen Anstieg von 1,5° bis maximal 2° zu begrenzen, ist wichtiger denn je, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels noch aufzuhalten. Dafür müssen Maßnahmen getroffen werden - jetzt!

Traude Probst, 5020 Salzburg