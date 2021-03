Für den Radverkehr ist noch viel zu tun

Der Frühling kommt, die Radfahrer schwärmen aus. Schon aus gesundheitlichen Gründen sollte dem Radfahren eine hohe Bedeutung zukommen, ebenso zur Verringerung des Autoverkehrs und zur Verbesserung der Luftqualität. Andere Großstädte (u. a. Paris, SN vom 24. 3. 2021) investieren enorm in den Ausbau der Radwege sowie in ausreichende Abstellplätze und ändern Verkehrsregeln (z. B. Rechtsabbiegen bei Rot für Radler in Deutschland).

Auch in Österreich sollte ein Einsteigen mit dem Rad (inkl. Anhänger) in den Bus oder die Bahn jederzeit problemlos möglich sein (Vorbild Vorarlberg). Für Rollstuhlfahrer wäre das entscheidend. Die derzeitigen Verhältnisse sind eine Zumutung!

In allen Öffis und Bahnhofsaufzügen muss für ausreichend Platz gesorgt sein (auch im S-Link, SN 25. 3.!). Um Unfälle zu reduzieren, müssen die Radstreifen bzw. Fußgängerbereiche eindeutig und in kurzen Abständen gekennzeichnet sein. Vielfach sind Randsteine zu hoch und können Stürze verursachen. Breitere Brücken und Unterführungen sollten einen risikolosen Radverkehr ermöglichen. Viele Kreuzungen in Salzburg warten noch auf ihre Adaptierung für Radfahrer.

Im Verhältnis zum Autoverkehr spielen die Kosten für den Radverkehr keine Rolle. Es bleibt also noch viel zu tun …



Dr. med. Johann Beck-Mannagetta, 5020 Salzburg