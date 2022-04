Für die Kunden eher mittelprächtig

Zu "Prächtiges Ergebnis für die Salzburg AG" (SN-Lokalteil, 30. März 2022): Sagen wir es ganz offen: Es will keine rechte Freude aufkommen bei uns Kunden/-innen der Salzburg AG angesichts der aktuellen Rekordmeldungen des Unternehmens, das - wir erinnern uns vage - zu 100% im öffentlichen Eigentum steht. Schon könnte einen der Gedanke beschleichen, diese "prächtige" Rekordbilanz des Schreckens seitens der Kunden/-innen - EBT: +17,5%, Umsatzerlöse bei Strom +10,3 % und bei Gas sagenhafte +57 % - könnte auch nur irgendwie in Zusammenhang mit der Höhe der Energiepreise stehen, die der Quasi-Monopolist den heimischen Quasi-Zwangskunden im vergangenen Geschäftsjahr abgeknöpft hat.

Hat die Salzburg AG einfach nur "gut gewirtschaftet"? Gewinnmaximierung halt, na und? Könnte es gar sein, dass man in der Bayerhamerstraße den guten alten Gedanken des öffentlichen Interesses einem knallharten Shareholder-Value-Denken geopfert hat? Undenkbar! Aber passt nicht auch die kolportierte Ausquartierung des Betriebsrats in dieses in Wahrheit alles andere als prächtige Gesamtbild? Würde ein Warren Buffet anders agieren? Wer weiß?

Aber keine Sorge, liebe Mit-Kunden/-innen der Salzburg AG: Wir bekommen die fette Dividende an die Eigentümer (nochmals: das sind wir alle!) eh wieder als "Entlastungshilfe" zurück. Danke, Wasserkraft! Wenn auch zeitverzögert, nur teilweise und mit Bürokratie garniert. Und? Wie fühlen wir uns dabei? Eher mittelprächtig. Erst recht, wenn wir uns ausmalen, was so einem gemeinnützigen Unternehmen in Zeiten Krisen-bedingter Energieknappheit zur Erlösmaximierung noch alles einfallen könnte. Auch das nächste "prächtige Jahresergebnis" unserer (!) Salzburg AG wird uns Kunden/-innen wohl teuer zu stehen kommen.



Dr. Friedrich Michael Steger, 5161 Elixhausen