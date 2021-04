Für ein gutes Miteinander am Badesee

Dass die Badenden im Naturstrandbad am Mattsee geschützt werden sollen, ist verständlich. Ich habe selbst gesehen, wie eine Kitesurferin am Attersee die ihr Sportgerät nicht im Griff hatte, auf dem öffentlichen Badeplatz, wo die Badenden rechtzeitig flüchten konnten, auf der Wiese gelandet ist. Man könnte doch die Start- und Landezone mit eigenen Bojen kennzeichnen und zusätzlich noch die Zeit einschränken. Ein See soll Erholungs- und Rückzugsgebiet für alle sein. Eine 200-Meter-Schutzzone, gekennzeichnet durch z. B. rote Bojen für Schwimmer wäre auch möglich. Zusätzlich am Strand, am Ufer eine große Hinweistafel mit den Regeln, die auch für Segler und Fischer gelten kann.

Hoffentlich wird keine Polizei, Wasserpolizei, Wasserrettung gebraucht. Eine gesetzliche Regelung und eine Portion Hausverstand können das Miteinander regeln.





Manfred Wagner, 5204 Straßwalchen