Für eine anständige, faire Politik für Österreich und seine Menschen!

Liebe Politiker von Österreich,

Wir, die Bevölkerung von Österreich, fühlen uns in der momentanen politischen Situation nicht wohl …

Ein Vorschlag für Sie: Wie wäre es, wenn Sie - ausnahmsweise - einmal nicht den Ein- oder Bihander ziehen und auf den Nächstbesten, wer auch immer sich da anbietet, einschlagen. Ist es Ihnen wirklich so wichtig, dass Sie zeigen müssen, wie präsent und stark Sie sind, anstatt einmal - ausnahmsweise - sich zu sagen: Wir müssen in dieser Situation zusammenhalten und nicht unsere persönlichen Vorstellungen in den Vordergrund stellen, damit Österreich nicht in die totale Instabilität fällt? Es geht nur um die Zeit bis zur Wahl im September! Ist es wirklich wichtig, dass Sie jetzt schon Wahlwerbung betreiben, indem Sie alle anderen an den Pranger stellen?

Was wünscht sich die Bevölkerung? Eine anständige, faire Politik, ohne das ständige Hickhack nur um der Profilierung willen! Meine Damen und Herren Politiker, es geht nicht um Ihre persönliche Macht, sondern um Österreich und seine Menschen!





Herta Riegler, 5202 Neumarkt