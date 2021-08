Für eine kinderfreie Altstadt!

Ich verstehe sehr gut, dass Kinder unter zwölf Jahren nicht auf die Insel-Bar dürfen. Schließlich trinken sie keine Cocktails oder Champagner, sondern einen Saft, mit Leitungswasser gespritzt, essen mit den Eltern mit ("und bitte einen kleinen Teller dazu"), und auch wenn sie herumlaufen, belegen sie einen ganzen Sitzplatz.

Das wäre doch ein Modell für die gesamte Altstadt. Am Walserberg, in Berchtesgaden und in Freilassung (für Bahnfahrende eignet sich auch ein Teil der Tiefgarage) könnte man Lager errichten, wo die Kinder zwischengelagert werden könnten. Die Vorteile wären gewaltig: Die Umsätze in der Gastronomie würden steigen, die richtigen Touristen blieben ungestört von Kindern, die man hört, weil sie Spaß haben oder von einem Barhocker fallen, und in den nächsten Jahrzehnten würden viele Erwachsene ihre Kindheitserlebnisse durch einen Besuch ihres damaligen Lagers auffrischen statt die Geschäftsleute und Wirte in der ohnehin überlaufenen Altstadt zu belasten.



Mag. Hans Fischinger, 5082 Grödig