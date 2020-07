Für eine lebenswerte Stadt

Paris geht mit gutem Beispiel voran. Weitere europäische Städte schließen sich an. Frankreich, Italien, England, Deutschland und andere schaffen viele Kilometer an zusätzlichen Radwegen, indem sie "über Nacht" Straßen und Fahrspuren ausschließlich für Radfahrende reservieren. Da durch die Coronasorge viele Menschen Öffis vermeiden, wird diese Form des klimafreundlichen Individualverkehrs zu einer wertvollen Alternative. Zugleich tragen Radfahrende wesentlich zur Lebensqualität der Stadt bei. Es gibt viele Gründe, das Rad zum Hauptverkehrsmittel der Stadt zu machen. Radeln ist lautlos, emissionsfrei, extrem platzsparend, sehr flexibel und gesund.

Auch österreichische Städte investieren in den Radverkehr durch Förderungen und den Ausbau von Radwegen. Jetzt ist der Zeitpunkt für entschiedene Schritte zum ökologischen Umbau des Verkehrs für unser aller Lebensqualität und zur Eindämmung der Klimakrise. Auch wenn Einschränkungen für den Individual-Auto-Verkehr zunächst auf Widerstand stoßen: Erfahrungen in anderen Städten zeigen, dass Verkehrsberuhigung spätestens nach einer Umgewöhnungsphase von der überwältigenden Mehrheit geschätzt wird. So fordern wir Maßnahmen, Salzburg schrittweise zur "autofreien Stadt" zu machen, in der der motorisierte Individualverkehr die Ausnahme ist.

Eine klimafreundliche Stadt ist eine lebenswerte Stadt.



Lena Müller, Nina Köberl, Barbara Baumgartner, Hiroyuki Shima für Fridays for Future Salzburg, 5020 Salzburg