Diese Woche kann ein entscheidender Schritt gelingen. Wir alle haben jetzt (!) die Möglichkeit uns für die Lebensqualität unserer Kinder und Enkel einzusetzen: Bis Montag, 29. Juni, können wir das Klima-Volksbegehren unterschreiben, um die Kräfte in der Regierung zu stärken, die bereit sind, die Lebensgrundlagen der Zukunft zu sichern.

Immer mehr Menschen übernehmen Verantwortung für die Auswirkung ihres Lebensstils. Immer mehr Menschen fordern ökologisch verträgliches, klimaschonendes Wirtschaften: Stopp für alles, was an dem Ast sägt, auf dem wir alle sitzen! Wir brauchen die entschiedene Förderung aller Unternehmen, die ökologisch schonende Dienstleistungen anbieten. Das Geniale dabei ist, dass durch diesen Wandel unser Leben freier werden kann, sozialer, menschlicher.

Es tut gut, sich zu engagieren. Es tut gut, sich für eine lebenswerte Welt einzusetzen.





Paul Lahninger, 5020 Salzburg