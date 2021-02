Für eine sichere Querungsmöglichkeit in Zellermoos

Der Bau der sogenannten Umfahrungsstraße in Zell am See hat im Frühsommer 2020 begonnen. Jahrelang haben Anrainer versucht, sich dagegen zur Wehr zu setzen, und haben in zahlreichen Einreichungen und Protesten auf die verheerende Wirkung, die die Straße auf den Ortsteil Zellermoos haben wird, aufmerksam gemacht.

Alle Erwachsenen und Kinder aus dem Zellermoos müssen in irgendeiner Form diese Umfahrungsstraße queren. Für alle Autofahrer werden sich die Wege massiv verlängern und für die Fußgänger und Radfahrer soll eine sogenannte planebene Querungsmöglichkeit errichtet werden.

Die Bevölkerung des Zellermooses hat große Bedenken bezüglich der Verkehrssicherheit dieser Querungsmöglichkeit. Sie befindet sich nämlich in einer Kurve, die wegen einer aus Umweltschutzgründen vorgeschriebenen Lärmschutzwand für Autofahrer nicht einsehbar ist.

Die Bevölkerung darf sich wohl eine sichere Querungsmöglichkeit der neuen Umfahrungsstraße B168a erwarten.





Roswitha Klaushofer, 5700 Zell am Moos