Für wen werden die Gesetze gemacht?

Als Bürger und Wähler ist es mir ein Bedürfnis, die Leserschaft der "Salzburger Nachrichten" über die "Grundverkehrskommission Neu" seit 1. März 2023 zu informieren. Dies ist keinesfalls eine Kritik an den handelnden Personen, denn die halten sich an geltendes Recht. Die grundsätzliche Frage ist vielmehr, wird in Österreich die Gesetzgebung für das Volk oder für eine kleine Elite gemacht? Über den Anlass, warum die GVK Neu entstanden ist (dubiose Grünlandverkäufe im Pinzgau, aber auch anderswo im Land), wurde ja ausführlich berichtet.

Nun ist es so, dass ich (nicht Landwirt) von meinem Schwager (Landwirt) ganze 900 m² Wiese mit einer darauf befindlichen baufälligen, 100 Jahre alten Hütte erwerben möchte, da dieses Grundstück direkt, nur durch eine Zufahrt getrennt, an unser Bauernhaus angrenzt und wir erwägen, in näherer Zukunft einige Tiere zu halten. Mein Schwager wohnt einige Kilometer entfernt und nutzt seit Jahren weder das Grundstück noch die Hütte.

Nun ist es tatsächlich so, dass laut Aussage der Grundverkehrskommission diesem Kauf nicht zugestimmt werden wird. Jetzt frage ich mich schon, ob das allen Ernstes die Aufgabe der GVK ist, einen Grundstückskauf innerhalb einer Familie zu verhindern?

Wir sind weder ausländische Investoren noch wollen wir dort ein Chaletdorf bauen. Wo sind wir bitte, wenn unsere demokratisch gewählten Volksvertreter solche Gesetze erlassen? Aber die nächsten Wahlen kommen bestimmt und mittlerweile braucht sich niemand mehr wundern, wenn die Menschen immer weiter nach links oder rechts tendieren, denn so arrogant und abgehoben, wie manche Damen und Herren in Politik und Wirtschaft agieren, ist das für das einfache Volk die einzige Möglichkeit des Protests.

Klaus Schmitzberger, 5303 Thalgau