Für Gleichgewicht in der Natur sorgen

Die Politik fördert zwar einen Schutz (Elektrozäune) für Zuchtfische, hält dort den Fischotter fern, aber gleichzeitig können dadurch viele Habitat gebundene Tiere nicht mehr an ihre lebenswichtige Wasserstelle. So zerstört man Lebensräume und Biodiversität, der Druck auf die Wildfischbestände (Äsche, Perlfisch, beides Schutzgüter der EU) in unseren natürlichen Gewässern wird immer größer. Seit 1970 hat sich die Biomasse in unseren Freigewässern um 80% verringert.

Zwei Möglichkeiten: Die Biomasse wird rasch um 80% auf Kosten des Landes gehoben oder die fischfressenden Tiere werden der bestehenden Biomasse angepasst. Es geht hier um das Gleichgewicht in der Natur. Der Mensch hat sich entschlossen, in diese Naturkreisläufe einzugreifen, daher kann es nicht sein, dass den im und am Wasser lebenden Tieren keine Chance gegeben wird. Naturschutz kann und darf nicht an der Wasserlinie enden!



Peter Oberwimmer, 5020 Salzburg