Für Sozialleistungen Gegenleistungen einfordern

Österreich hat schon anlässlich seines dritten EU-Ratsvorsitzes im Jahr 2018 das Thema "Ein Europa, das schützt" ausgegeben. Es sollten entsprechende Strategien zur Bekämpfung der illegalen Migration sowie einer gelungenen Integration erarbeitet werden. Leider ist es bei der Absichtserklärung geblieben.

Der aktuelle Fall "Leonie", bei dem ein Mädchen von jungen Männern getötet wurde, ist nicht der erste und wird auch nicht der letzte derartige Fall sein. Schon seit Jahrzehnten wird vom Schreiber immer wieder darauf hingewiesen, dass u.a. ein Grund für den Ausbruch derartiger krimineller Handlungen auch darin gelegen ist, dass Asylsuchende sofort in unser Sozialsystem übergeleitet werden, das keinerlei Gegenleistung erfordert und somit Zeit und Raum für derartige Geschehnisse bietet. Hier sollte man sich einen alten Rechtsgrundsatz "Quid pro quo" in Erinnerung rufen, wonach eine Person, die etwas gibt, dafür eine angemessene Gegenleistung erhalten soll. Indem der Staat, also alle Steuerzahler, diese Menschen alimentieren, kann auch verlangt werden, dass diese dafür eine Gegenleistung erbringen. Dazu gäbe es schon jetzt die rechtlichen Möglichkeiten, indem Asylbewerber bei Gebietskörperschaften Tätigkeiten verrichten. Der Mehrwert für diese Personen wäre auch darin gelegen, dass sie im Umgang mit "Einheimischen" die Sprache schneller erlernen, die kulturellen Gegebenheiten verstehen und sich in die hiesige Gesellschaft besser integrieren könnten. Ein weiterer Vorteil wäre, dass auch von der einheimischen Bevölkerung ein anderer, positiver Zugang zu diesen Personen geschehen würde.

DDr. Friedrich Kinzlbauer, 4791 Rainbach