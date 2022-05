Für viele kommt die Pflegereform zu spät

200 Millonen Euro für 800 m U-Bahn im kleinen Salzburg, 40 Millionen für 48 Tiefgaragenplätze, 260.470 Arbeitstunden (laut SN vom 12. Mai 2022) für Polizeieinsatz bei Corona-Demos (jeder möge sich bitte selber die Kosten ausrechnen) und horrende Kosten für Untersuchungsausschüsse wegen komplett moralbefreiter Personen aus Politik und Management . . . aber kein Geld und keine politische Wertschätzung für pflegebedürftige Menschen und für jene, die diese betreuen!

Salzburg war vor nicht allzu langer Zeit österreichweit in den Medien, da auf Grund des Pflegemangels ein kleines städtisches Seniorenheim komplett schließt und andere Seniorenheime einzelne Abteilungen sperren! Wo blieb der Aufschrei oder die Entschuldigung der Politik für jahrelange Versäumnisse?

Ich habe nun 17 Jahre lang, neben meiner ambulanten Praxis, das kleine städtische SH Bolaring als Physiotherapeutin mitbetreut und hätte mir nie träumen lassen, dass es jemals zu einer Schließung dieses familiären Hauses kommen würde. Wirtschaftlich kann ich damit leben, da meine Praxis ja weiter bestehen bleibt, aber menschlich, und die Symbolkraft dahinter betreffend, fehlen mir schlichtweg die Worte.

Das SH Taxham "übernimmt" zwar einige Mitarbeiter und alle Bewohner, aber keiner weiß, was auf sie zukommt: Wechsel aus einem kleinen Haus mit maximal 30 Bewohnern, wo vom Haustechniker bis zur Reinigungsdame jeder jeden Bewohner beim Namen kannte, in einen Riesenkomplex aus drei Häusern mit jeweils fünf Ebenen! Das heißt: neues Anpassen für Mitarbeiter, auch für jene, die kurz vor der Pensionierung stehen, unklare Jobpositionen für die Alltagsbegleiter und unsere Bewohner, die im Glauben waren, ein letztes Zuhause gefunden zu haben, müssen nun nochmal ihre Sachen packen!

Zwei Bewohner mit Pflegestufe 7, mehrere über 90-jährige, demente Bewohner, die sich mit Müh und Not und unendlicher pflegerischer Geduld endlich an ihre Umgebung gewohnt haben, sollen nun mit einer wiederum neuen Situation und völlig fremder Umgebung zurecht kommen? Hier einige Zitate unserer Bewohner, bevor und nachdem wir sie letzte Woche in ihr neues "Zuhause" gebracht haben: "Warum tut man uns das an? Wir haben jahrelang unsere Beiträge gezahlt und jetzt werden wir umgesiedelt?" "Bitte nehmen Sie mich wieder mit!" "Scheißpolitik!" "Sie bleiben eh bei mir, oder?" Von der bedrückten Stimmung und den Tränen auf allen Seiten rede ich gar nicht, denn einige von uns werden weder die Bewohner weiter begleiten noch die Kollegen wieder sehen.

Auch die 24-h-Pflege scheint in den Augen der Politik abgehakt zu sein. Angehörige, die verzweifeln, weil sie mit der Organisation völlig überfordert sind? Egal. Angehörige im Burnout, weil sie sich weder finanziell noch räumlich eine 24-h-Pflege leisten können und daher ihre Angehörigen selbst versorgen müssen, weil sie auf Grund der Pflegesituation keinen Heimplatz bekommen? Egal. Die Selbstverständlichkeit, mit der osteuropäische Frauen - Ehefrauen, Mütter, Großmütter - als 24-h-Pflegekräfte in Österreich "verwendet" werden? Egal. Dass so manche 24-h-Pflegerin weder Deutsch spricht noch von Pflege und Zuwendung keine Ahnung hat? Egal.

Es bringt auch niemandem etwas, wenn jetzt Pflegeausbildungen wie die Schwammerl aus dem Boden wachsen, solange die Arbeitsbedingungen nicht stimmen. Hier nur ein Beispiel: eine Pflegeperson allein im Nachtdienst? Was, wenn ein Bewohner sich erbricht und gleichzeitig fällt ein anderer aus dem Bett? Da braucht's keine Pflegekraft sondern einen Wunderwuzzi!

Es kann jeder, unabhängig vom Alter, jederzeit ein Pflegefall werden. Ich denke, viele Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung können ein Lied vom bürokratischen Hürdenlauf singen. Und dennoch spricht niemand in der Politik von einer gesetzlichen Pflegepflichtversicherung. In Gesprächen mit meinen ambulanten Patienten kann ich mich an niemanden erinnern, der etwas dagegen hätte. Im Gegenteil: Wäre dafür eine Pflege im Bedarfsfall gesichert, dann würden die meisten gerne dafür ihren Beitrag leisten.

Alle, die wir in Sozialberufen arbeiten, würden uns von der Politik mehr Wertschätzung und Respekt in Form von adäquaten Rahmenbedingungen und weniger bürokratischen Hürden wünschen, oder wie kann es sein, dass unsere brasilianische Pflegerin in Ausbildung und mit ausgezeichneten Deutschkenntnissen mit etwas über 40 Jahren zu alt für die Rot-Weiß-Rot Karte ist, und entweder noch mehr Ausbildungen machen oder heiraten soll, damit sie die "erforderlichen Punkte" erreicht? Während Expolitiker, meist männlich, nie zu alt für gut bezahlte Aufsichtsratsposten in teilweise äußerst fragwürdigen Unternehmen sind?

Menschen in sozialen Berufen können nicht in einen einwöchigen Streik treten, da die Kollateralschäden unvostellbar wären. Vielleicht wäre aber ein einmonatiges verpflichtendes Praktikum im Sozialbereich für alle Berufspolitiker hilfreich, damit auch sie am eigenen Leib erspüren, dass jeder ohne Tiefgaragen und Chaletdörfer leben kann, aber im Bedarfsfall niemand, vom Baby bis zum Senior, ohne professionelle Zuwendung!





Sonja Pirner, Physiotherapie Bolaring, 5020 Salzburg