Für wen gelten die Verkehrszeichen?

In der SN-Lokalausgabe vom 7. Juni 2022 wird über das Verkehrschaos, verursacht durch durchfahrende Urlauber, berichtet.

Als Verkehrsteilnehmer frage ich mich, ob die aufgestellten Verkehrszeichen für Ausländer keine Gültigkeit haben? Wenn ich in Deutschland, Italien oder einem anderen Land Fahrverbote ignoriere, dann muss ich mit saftigen Strafen rechnen.

Warum ist unsere Polizei so derartig lasch? Fürchten sich unsere Organe so sehr vor dem deutschen "Bruder"?

In "Salzburg Heute" hat man gesehen, wie ein deutsches Wohnwagengespann trotz großer Fahrverbotstafel weitergefahren ist. Die Polizei hat ihn ein paar Hundertmetern aufgehalten und ohne zu strafen wieder umdrehen lassen. Wenn unsere Exekutive nicht rigoros Strafen verhängt, dann sind derartige Maßnahmen sinnlos! Die so lukrierten Einnahmen kann man sicher sinnvoll für Umweltmaßnahmen verwenden.



5020 Salzburg



Josef Schwarz,