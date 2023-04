Für Zusammenarbeit von ÖVP und FPÖ in Salzburg

Ich habe mit großem Interesse die Entscheidung im Bundesland Salzburg verfolgt. Nichts gegen LH Wilfried Haslauer - ein seriöser Schaffer -, doch geben die Verluste der ÖVP zu denken. Vieles gelang, leider kamen Corona und der Ukrainekrieg. Man hatte genug Zeit, den Krieg zu verhindern. Trump und Putin kamen gut aus, unternommen wurde fast nichts.

Marlene Svazek (FPÖ) hat viel gemacht, stets freundlich, sie ist auch intelligent genug zu erkennen, was das Land braucht. Als Protest sehe ich es nicht direkt. Mit ihr hat Salzburg eine, wie es Haimbuchner in Oberösterreich mit Stelzer gut kann. Ich denke, Haslauer und Svazek können durchaus gut miteinander. Svazek schaffte es auch mit großem Einsatz für die FPÖ. Kickl erscheint mir etwas zu streng.

Koalition der Verlierer? Empfehle ich weniger, schade, dass die Neos raus sind. Die KPÖ plus kam auch dank dem charismatischen Bewerber und dem Wohnungsproblem der hohen Mieten gut an. Grüne: etwa so, wie vorher. Die SPÖ machte fast keinen Themenwahlkampf, Egger präsentierte sich als präsent.

Eigene Idee: Zusammengehen von ÖVP, FPÖ, SPÖ und Grüne in Salzburg, wie in Oberösterreich als Regierungsbeteiligung eher unmöglich? Dort ist das Arbeitsübereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ als regierende Form, wie jetzt ja auch in Niederösterreich. Die KPÖ plus in Salzburg will nicht mittun, und Haslauer schließt das aus.

Ich selbst bin seit acht Monaten Pensionist, an Politik interessiert. Manchmal ist es ein etwas undankbares Geschäft, da man es nicht allen recht machen kann.

Ich bin gespannt, was rauskommt.



André Alfred Maritz, CH-8610 Uster