Am liebsten möchte man wegen der ständigen düsteren Meldungen keine Zeitung mehr aufschlagen - und diese Stimmung setzt sich auch in den Leserbriefen fort! Da ist es an der Zeit, auch Positives zu berichten! Das OFF Theater hat seine Spielzeit mit der estnischen Komödie "Fasten your seatbelts" von Jaan Tätte eröffnet - ein Abend, der einem für zwei Stunden die Alltagssorgen vergessen lässt.

Die Situation ist von Grund auf komisch: Nach 17 Jahre Ehe eröffnet Ehefrau Anette (Anja Clementi) ihrem verdutzten Ehemann Manfred (Tom Pfertner) , dass sie sich in den seelenverwandten Traummann Fred (Alex Linse) verliebt habe - und diesen auch eingeladen habe, in die gemeinsame Wohnung einzuziehen. Ungemach droht Manfred noch von der liebestollen Nachbarin Anna (Diana Paul), die ihn seit Jahren zu verführen versucht. Viel mehr braucht es nicht, um die Lachmuskeln zu strapazieren. Man unterhält sich köstlich - aber nebenbei weicht das Lachen einem gewissen Nachdenken: Man stellt sich die Frage nach dem "Warum"? Ist das Liebesleben nach 17 Jahren eingefroren? Soll der monotone Alltag hinterfragt werden? Soll man alte, gutbürgerliche Vorstellungen von Ehe kritiklos akzeptieren? Jeder kann für sich diesen Fragekatalog fortsetzen.

Fazit: Ein humorvoller Abend, der einem aber auch zum Nachdenken anregt. Ein hinreißendes, spielfreudiges Ensemble, das einem den Abend so richtig genießen lässt. Wenn Sie - wie gesagt - für zwei Stunden die Alltagssorgen vergessen wollen: "Fasten your seatbelts" - und ab ins OFF!

Mag. Gertrude Weninger, 5020 Salzburg