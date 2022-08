Fürberg'sche Gastfreundschaft

Nach einem Operettenbesuch am 10. 8. 2022 in Bad Ischl mit Freunden aus Niederösterreich war der Ausklang im Restaurant Fürberg am Wolfgangsee geplant. Eintreffen um 19 Uhr, wir wurden zu unserem reservierten Tisch gebeten. Nach 15 Minuten wurden wir endlich bemerkt und konnten um 19.18 Uhr die Bestellung aufgeben. Semmelknödel für das gewünschte Ofenbratl werden ca. 20 Minuten dauern, hieß es.

Nach 45 (!) Minuten Wartezeit meinte der Kellner "Sie können sich ja an der Rezeption beschweren!" Dort wurde arrogant bemerkt, die Küche arbeitet genau nach Auftragseingang. Links und rechts von uns bekamen später eingetroffene Gäste prompt ihre Getränke und auch rasch das bestellte Essen!

Um 20.19 Uhr reichte es uns! Wir zahlten, fühlten uns nicht wertgeschätzt und suchten verärgert das Weite.



Heinz Martinek, 4209 Engerwitzdorf