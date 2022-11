Fütterverbot wird ignoriert

Liebe Salzburgerinnen und Salzburger, ich möchte Sie nochmal dringend darauf hinweisen, dass das Füttern von Wasservögeln an den stehenden Gewässern in der Stadt Salzburg ausdrücklich verboten ist. Leider musste ich vergangenen Freitag am Leopoldskroner Weiher miterleben, dass dieses Verbot im Minutentakt ignoriert wird. Die Überdüngung durch den Kot stellte eine hohe Belastung für das Ökosystem des Gewässers dar, was die Problematik durch die ohnehin schon ausgeartete Gänsepopulation dort noch erhöht.



Christoph Fuchs, 5071 Wals-Siezenheim